Les Vendanges du 7ème Art Cinéma l’Eden Pauillac

Les Vendanges du 7ème Art

Cinéma l’Eden 12 quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-12

Le Festival International de Cinéma Les Vendanges du 7ème Art fête cette année sa 11ème édition.

Informations détaillées à venir. .

