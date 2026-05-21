Exposition 90 ans des bacs girondins Maison Départementale de la Solidarité Pauillac

Pauillac

Exposition 90 ans des bacs girondins

Maison Départementale de la Solidarité 29 Rue du Maréchal Joffre Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 09:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-06-09

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’exposition, retrace l’histoire des traversées de l’estuaire entre Blaye et Lamarque et entre Le Verdon-sur-Mer et Royan. Elle présente des maquettes de bateaux, un montage sonore Les marins de l’estuaire monté par Laure Carrier de la Compagnie Translation et l’histoire de la compagnie des bacs.

Organisée par l’association des Phares de Cordouan et de Grave en collaboration avec le Département, elle rend hommage à 90 ans de service des bacs de Gironde, qui permettent de traverser l’estuaire de la Gironde.

Des visites guidées seront proposées le 12 juin de 13h30 à 15h30, ainsi que le 30 juin de 13h30 à 16h. .

Maison Départementale de la Solidarité 29 Rue du Maréchal Joffre Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 30 50

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English : Exposition 90 ans des bacs girondins

L’événement Exposition 90 ans des bacs girondins Pauillac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Médoc-Vignoble