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Spectacle de danse d’Aérofit Pauillac

Spectacle de danse d’Aérofit Pauillac

Spectacle de danse d’Aérofit Pauillac samedi 30 mai 2026.

Adresse : COSEC

Ville : 33250 Pauillac

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pauillac

Spectacle de danse d’Aérofit

COSEC Pauillac Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Aérofit Pauillac propose son spectacle de danse.
Ouverture des portes dès 19h15.
Petite restauration et buvette sur place.
Un beau moment artistique et convivial à partager !
Sur réservation.   .

COSEC Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 07 90 22  aerofitpauillac@hotmail.com

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English : Spectacle de danse d’Aérofit

L’événement Spectacle de danse d’Aérofit Pauillac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble

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