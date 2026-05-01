Pauillac

Spectacle de danse d’Aérofit

COSEC Pauillac Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Aérofit Pauillac propose son spectacle de danse.

Ouverture des portes dès 19h15.

Petite restauration et buvette sur place.

Un beau moment artistique et convivial à partager !

Sur réservation. .

COSEC Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 07 90 22 aerofitpauillac@hotmail.com

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English : Spectacle de danse d’Aérofit

L’événement Spectacle de danse d’Aérofit Pauillac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble