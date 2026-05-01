Spectacle de danse d’Aérofit Pauillac
Spectacle de danse d’Aérofit Pauillac samedi 30 mai 2026.
Pauillac
Spectacle de danse d’Aérofit
COSEC Pauillac Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Aérofit Pauillac propose son spectacle de danse.
Ouverture des portes dès 19h15.
Petite restauration et buvette sur place.
Un beau moment artistique et convivial à partager !
Sur réservation. .
COSEC Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 07 90 22 aerofitpauillac@hotmail.com
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English : Spectacle de danse d’Aérofit
L’événement Spectacle de danse d’Aérofit Pauillac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble
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