Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Années 80 Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac

Soirée Années 80 Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac

Soirée Années 80 Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes du Pouyalet

Adresse : Route du Plantier Cornu

Ville : 33250 Pauillac

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Pauillac

Soirée Années 80

Salle des fêtes du Pouyalet Route du Plantier Cornu Pauillac Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le comité des Fêtes du Pouyalet organise sa soirée thématique Années 80.
Au menu apéritif offert ; moules-frites ; tiramisu ; café.
Ouverture des portes dès 19h30 et début du repas 20h30.
Sortez vos meilleures tenues ! Le costume le plus beau de la soirée gagnera un jambon !
Ambiance assurée par DJ Little Cat !
Sur réservation, le nombre de places étant limité.   .

Salle des fêtes du Pouyalet Route du Plantier Cornu Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 57 35 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Années 80

L’événement Soirée Années 80 Pauillac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble

À voir aussi à Pauillac (Gironde)