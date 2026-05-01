Soirée Années 80 Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac
Soirée Années 80 Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac samedi 30 mai 2026.
Pauillac
Soirée Années 80
Salle des fêtes du Pouyalet Route du Plantier Cornu Pauillac Gironde
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le comité des Fêtes du Pouyalet organise sa soirée thématique Années 80.
Au menu apéritif offert ; moules-frites ; tiramisu ; café.
Ouverture des portes dès 19h30 et début du repas 20h30.
Sortez vos meilleures tenues ! Le costume le plus beau de la soirée gagnera un jambon !
Ambiance assurée par DJ Little Cat !
Sur réservation, le nombre de places étant limité. .
Salle des fêtes du Pouyalet Route du Plantier Cornu Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 57 35 37
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English : Soirée Années 80
L’événement Soirée Années 80 Pauillac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble
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