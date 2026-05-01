Soirée Années 80 Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac

Pauillac

Soirée Années 80

Salle des fêtes du Pouyalet Route du Plantier Cornu Pauillac Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le comité des Fêtes du Pouyalet organise sa soirée thématique Années 80.

Au menu apéritif offert ; moules-frites ; tiramisu ; café.

Ouverture des portes dès 19h30 et début du repas 20h30.

Sortez vos meilleures tenues ! Le costume le plus beau de la soirée gagnera un jambon !

Ambiance assurée par DJ Little Cat !

Sur réservation, le nombre de places étant limité. .

Salle des fêtes du Pouyalet Route du Plantier Cornu Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 57 35 37

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English : Soirée Années 80

L’événement Soirée Années 80 Pauillac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble