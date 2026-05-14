Pauillac

Tournoi de foot caritatif

Stade Christian Fétis Pauillac Gironde

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Nova’Humanité organise un tournoi de foot caritatif entre les équipes du FC St-Seurin St-Estèphe et l’association.

Ouverture des portes dès 11h pour le début des activités. Après les discours du Maire de Pauillac, de Madame la Consule du Maroc à Bordeaux et de la Présidente de l’association, place au match !

La journée se terminera pas une séance de tirs au but avec des cadeaux à gagner.

Restauration sur place.

Une partie des fonds récoltés sera reversée aux enfants orphelins du Maroc. .

Stade Christian Fétis Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 87 85 21

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English : Tournoi de foot caritatif

L’événement Tournoi de foot caritatif Pauillac a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Médoc-Vignoble