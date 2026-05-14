Tournoi de foot caritatif Pauillac
Tournoi de foot caritatif Pauillac samedi 6 juin 2026.
Pauillac
Tournoi de foot caritatif
Stade Christian Fétis Pauillac Gironde
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Nova’Humanité organise un tournoi de foot caritatif entre les équipes du FC St-Seurin St-Estèphe et l’association.
Ouverture des portes dès 11h pour le début des activités. Après les discours du Maire de Pauillac, de Madame la Consule du Maroc à Bordeaux et de la Présidente de l’association, place au match !
La journée se terminera pas une séance de tirs au but avec des cadeaux à gagner.
Restauration sur place.
Une partie des fonds récoltés sera reversée aux enfants orphelins du Maroc. .
Stade Christian Fétis Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 87 85 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de foot caritatif
L’événement Tournoi de foot caritatif Pauillac a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Médoc-Vignoble
À voir aussi à Pauillac (Gironde)
- Fêtes de la Pentecôte à Pauillac Pauillac 22 mai 2026
- Marche pédestre festive & nature à Pauillac la Rotonde Pauillac 30 mai 2026
- Soirée Années 80 Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac 30 mai 2026
- Spectacle de danse d’Aérofit Pauillac 30 mai 2026
- Festival de danse Momentum Château Grand-Puy Ducasse Pauillac 4 juin 2026