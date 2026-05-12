Pauillac

Festival de danse Momentum

Château Pontet-Canet Pauillac Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

1ère édition du festival de danse dans les vignes baptisé Momentum .

Ce festival de danse itinérant se veut être un accès à la culture dans des lieux viticoles d’exception.

Avant le début du spectacle, au lever de rideau, une école de danse locale présentera un travail chorégraphique.

Au programme Jeune Ballet d’Aquitaine , pour une thématique Danse Contemporaine.

Une dégustation de vins sera offerte à l’issue du spectacle.

Les profits de la billetterie seront reversés à l’APEI et l’association Younus. .

Château Pontet-Canet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 27 75 74 hello@festival-momentum.com

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English : Festival de danse Momentum

L’événement Festival de danse Momentum Pauillac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble