Festival de danse Momentum Pauillac
Festival de danse Momentum Pauillac jeudi 11 juin 2026.
Pauillac
Festival de danse Momentum
Château Pontet-Canet Pauillac Gironde
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
1ère édition du festival de danse dans les vignes baptisé Momentum .
Ce festival de danse itinérant se veut être un accès à la culture dans des lieux viticoles d’exception.
Avant le début du spectacle, au lever de rideau, une école de danse locale présentera un travail chorégraphique.
Au programme Jeune Ballet d’Aquitaine , pour une thématique Danse Contemporaine.
Une dégustation de vins sera offerte à l’issue du spectacle.
Les profits de la billetterie seront reversés à l’APEI et l’association Younus. .
Château Pontet-Canet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 27 75 74 hello@festival-momentum.com
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English : Festival de danse Momentum
L’événement Festival de danse Momentum Pauillac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble
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