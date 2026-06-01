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Loto pour le Foyer la Rivière Salle des fêtes Pauillac

Loto pour le Foyer la Rivière Salle des fêtes Pauillac

Loto pour le Foyer la Rivière Salle des fêtes Pauillac samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 23 rue Edouard De Pontet

Ville : 33250 Pauillac

Département : Gironde

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Pauillac

Loto pour le Foyer la Rivière

Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Entraide des Cœurs Médocains organise son loto au profit du Foyer la Rivière.
Ouverture des portes dès 18h30.
Tombola.
Buvette et restauration sur place.
Sur réservation.   .

Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92 

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English : Loto pour le Foyer la Rivière

L’événement Loto pour le Foyer la Rivière Pauillac a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Médoc-Vignoble

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