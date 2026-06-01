Loto pour le Foyer la Rivière Salle des fêtes Pauillac

Pauillac

Loto pour le Foyer la Rivière

Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Entraide des Cœurs Médocains organise son loto au profit du Foyer la Rivière.

Ouverture des portes dès 18h30.

Tombola.

Buvette et restauration sur place.

Sur réservation. .

Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92

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English : Loto pour le Foyer la Rivière

L’événement Loto pour le Foyer la Rivière Pauillac a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Médoc-Vignoble