Loto pour le Foyer la Rivière Salle des fêtes Pauillac
Loto pour le Foyer la Rivière Salle des fêtes Pauillac samedi 13 juin 2026.
Pauillac
Loto pour le Foyer la Rivière
Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Entraide des Cœurs Médocains organise son loto au profit du Foyer la Rivière.
Ouverture des portes dès 18h30.
Tombola.
Buvette et restauration sur place.
Sur réservation. .
Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92
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English : Loto pour le Foyer la Rivière
L’événement Loto pour le Foyer la Rivière Pauillac a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Médoc-Vignoble
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