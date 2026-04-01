Bassurels

GOÛTER SPECTACLE DE CONTES

Aire de Côte Bassurels Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Rendez-vous à l’écogîte Aire de Côte pour un goûter spectacle le mercredi 29 avril à 16h ! Spectacle de contes sur les plantes et leurs extraordinaires pouvoirs.

Rendez-vous à l’écogîte Aire de Côte pour un goûter spectacle le mercredi 29 avril à 16h !

Venez assister à un spectacle de contes tout public sur les plantes et leurs extraordinaires pouvoirs. .

Aire de Côte Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 9 70 03 56 62

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English :

Join us at the Aire de Côte ecogîte for an afternoon tea and show on Wednesday, April 29 at 4pm! Storytelling show about plants and their extraordinary powers.

L’événement GOÛTER SPECTACLE DE CONTES Bassurels a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère