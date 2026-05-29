Goûter sur l’herbe #2 Parc Roger Salengro Clichy la Garenne

Le goûter sur l’herbe revient en entrée libre le samedi 6 juin 2026 au parc Roger Salengro avec une édition spéciale marionnettes et toujours le goûter offert par le Théâtre Rutebeuf.

17h : Gina

À partir de 4 ans

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Gina. Pour ses 80 ans, elle a prévu un programme sur-mesure : cuisiner avec son mari Giuseppe comme au bon vieux temps, aller au cinéma et boire un verre de chianti en ville. Il tarde à venir ? Elle commencera sans lui !

Depuis ses fourneaux, cette nonna, aussi irrévérencieuse qu’irrésistible, nous transmet son héritage culinaire et c’est tout le sud de l’Italie qui s’invite sur scène avec elle.

18h30 : Les impavides bretons

À partir de 7 ans

La Bretagne, terre de légende et de mystère, un air de cornemuse, des embruns sur le visage… Une douche qui fuit ? Une seule solution : Les Impavides Bretons !

Loïc, Erwan et Erwann nous plongent dans une trépidante série documentaire qui met en lumière le côté le plus sombre de nos logis : les canalisations. Prêts à tout, les impavides bretons franchissent la peur de l’inconnu et mettent les mains là où personne n’ose mettre les siennes et nous offrent une véritable immersion dans l’univers hostile et fascinant de la tuyauterie.

Atelier « Manip’Tonic » (marionnettes à gaine et danse déjantée)

Samedi 6 juin de 11h à 12h au Parc Roger Salengro. À partir de 7 ans.

Gratuit sur réservation : reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr

2 spectacles de marionnettes au Parc Roger Salengro de Clichy : Gina à partir de 4 ans puis les Impavides bretons à partir de 7 ans.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h30 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:30:00+02:00_2026-06-06T19:30:00+02:00

Parc Roger Salengro 78, boulevard Leclerc 92110 Clichy la Garenne

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5617&lng=1 reservation.rutebeuf@ville-paris.fr



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