Goût’Games Maison Labat Villandraut
Goût’Games Maison Labat Villandraut samedi 14 mars 2026.
Goût’Games
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Les Goût’Games ça continue cette année !
Une après-midi jeux de société, où rires et stratégies s’entremêlent dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Un goûter + des Jeux = un moment spécialement conçu pour passer un bon moment en famille !
Sur inscription. .
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 75 88 83 anim.adichats@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Goût’Games
L’événement Goût’Games Villandraut a été mis à jour le 2026-03-04 par La Gironde du Sud