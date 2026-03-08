Goût’Games Maison Labat Villandraut

Goût’Games

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les Goût’Games ça continue cette année !

Une après-midi jeux de société, où rires et stratégies s’entremêlent dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Un goûter + des Jeux = un moment spécialement conçu pour passer un bon moment en famille !

Sur inscription. .

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 75 88 83 anim.adichats@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goût’Games

L’événement Goût’Games Villandraut a été mis à jour le 2026-03-04 par La Gironde du Sud