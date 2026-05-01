Ramène ta fraise Journée de la biodiversité Maison Labat Villandraut
Ramène ta fraise Journée de la biodiversité Maison Labat Villandraut samedi 30 mai 2026.
Villandraut
Ramène ta fraise Journée de la biodiversité
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Cette année encore, le Ramène ta fraise revient avec un beau programme articulé autour de la Biodiversité, des artisans et producteurs locaux et des associations de défense du vivant ! Venez en famille ou entre amis, flâner entre marché, ateliers, expo photo, contes naturalistes ou pizza au feu de bois !
Pour finir, découvrez le magnifique film de Vincent Verzat Le vivant qui se défend !
Un événement qui mélange culture, biodiversité, acteur locaux, ateliers, animations, pour toute la famille !
Buvette et restauration en continu .
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57
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English : Ramène ta fraise Journée de la biodiversité
L’événement Ramène ta fraise Journée de la biodiversité Villandraut a été mis à jour le 2026-05-04 par La Gironde du Sud
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