Ramène ta fraise Journée de la biodiversité Maison Labat Villandraut

Villandraut

Ramène ta fraise Journée de la biodiversité

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Cette année encore, le Ramène ta fraise revient avec un beau programme articulé autour de la Biodiversité, des artisans et producteurs locaux et des associations de défense du vivant ! Venez en famille ou entre amis, flâner entre marché, ateliers, expo photo, contes naturalistes ou pizza au feu de bois !

Pour finir, découvrez le magnifique film de Vincent Verzat Le vivant qui se défend !

Un événement qui mélange culture, biodiversité, acteur locaux, ateliers, animations, pour toute la famille !

Buvette et restauration en continu .

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57

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English : Ramène ta fraise Journée de la biodiversité

L’événement Ramène ta fraise Journée de la biodiversité Villandraut a été mis à jour le 2026-05-04 par La Gironde du Sud