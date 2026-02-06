Graines de moutards à Reyrevignes le croque musical Reyrevignes
Graines de moutards à Reyrevignes le croque musical Reyrevignes jeudi 5 mars 2026.
Graines de moutards à Reyrevignes le croque musical
salle des fêtes Reyrevignes Lot
Tarif : 4 – 4 – 7 EUR
Début : 2026-03-05 18:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Atelier cuisine et jeux
Atelier cuisine et jeux. Le cœur et les papilles sont à la fête !
À 18h, venez préparer en famille de savoureux croques salés et sucrés. À 19h, Quizz, blind test, divertissement, rire, musique et chansons préparez-vous à jouer avec la musique son histoire, ses origines, ses instruments.
salle des fêtes Reyrevignes 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
English :
Kitchen workshop and games
L’événement Graines de moutards à Reyrevignes le croque musical Reyrevignes a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac