Graines de moutards à Reyrevignes le croque musical Reyrevignes

Graines de moutards à Reyrevignes le croque musical

salle des fêtes Reyrevignes Lot

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Atelier cuisine et jeux

Atelier cuisine et jeux. Le cœur et les papilles sont à la fête !

À 18h, venez préparer en famille de savoureux croques salés et sucrés. À 19h, Quizz, blind test, divertissement, rire, musique et chansons préparez-vous à jouer avec la musique son histoire, ses origines, ses instruments.

salle des fêtes Reyrevignes 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

Kitchen workshop and games

