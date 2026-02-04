Graines de Moutards, atelier clown, Jouons Ensemble ! médiathèque de Bagnac sur Célé Bagnac-sur-Célé

Graines de Moutards, atelier clown, Jouons Ensemble ! médiathèque de Bagnac sur Célé

43 Av. Joseph Canteloube Bagnac-sur-Célé Lot

Début : 2026-03-06 10:30:00

fin : 2026-03-06 12:00:00

2026-03-06

Petits et grands, plongez dans l'univers du jeu clownesque et burlesque avec la comédienne Aline Boucraut.

Mise en corps et en voix, improvisations, jeux en duo, tous les ingrédients sont réunis pour rire en famille affublés de grands nez rouges. Quel cirque!

43 Av. Joseph Canteloube Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie

English :

For young and old alike, plunge into the world of clowning and burlesque with actress Aline Boucraut.

Body and voice acting, improvisations, duet games, all the ingredients are there for a family laugh wearing big red noses

