Graines de Moutards, visite jeu le mystère de la momie, Musée Champollion à Figeac Figeac jeudi 5 mars 2026.
Place Champollion Figeac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 14:30:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
C’est la panique au musée, la momie est victime d’une malédiction et elle n’a pas pu rejoindre le royaume d’Osiris.
Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08
English :
It’s panic at the museum, the mummy is the victim of a curse and has not been able to reach the kingdom of Osiris.
