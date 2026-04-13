GRAINES DE REVES AU FIL DE L’AIR – Rencontres/ Contes/Expositions/Documentaires/Ateliers /Salon de thé, Domaine de Brantes, Sorgues

GRAINES DE REVES AU FIL DE L’AIR – Rencontres/ Contes/Expositions/Documentaires/Ateliers /Salon de thé 6 et 7 juin Domaine de Brantes Vaucluse

L’entrée : 8 € /pers , gratuit moins de 16 ans – Pour la géoméditation samedi et dimanche matin: inscription obligatoire : info@academieinvivo.com (places limitées): 15 € /pers (entrée jardin + geoméditation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Samedi et Dimanche

9h-10h30: Géoméditation d’amour bienveillant et de compassion sous le magnolia par Laurent Guillaume Cayron – inscription obligatoire, places limitées ( info@academieinvivo.com)

11h-14h- Visite guidée du jardin avec le propriétaire-jardinier

12h- Visite guidée des plantes sauvages avec Aurelien Ferrand cueilleur de plantes médicinales

14h-16h – Atelier cerf-volant

16h-17h – Conte sous le figuier « Le Roi des cerfs-volants » par Enrico Clarelli

Conférence Samedi

17h30- Conférence « Comment Ulysse a rêvé du voyage » de Ferrante Ferranti

Conférence Dimanche

17.30 – Conférence « Jardins Promis » de Laurent Dérobert -Artiste -Mathématicien

En Continu

Exposition de photos » Apparitions » de Ferrante Ferranti

Installation « Vortex » d’Imre Kun, mise en scène de Marine d’Aboville

Documentaires de l’Académie In Vivo

Potager Pédagogique , labelisé ecocert

Boutique

Parfums d’Interieur les Possibles

Les céramiques de Leonora

Les oiseaux de Claire Mavi

Salon de Thé Biologique

Jus /Thés /Tisanes récoltées par Aurelien Ferrand

Déjeuner bio « homemade » avec le pain de la Grange des Roues

Goûter -gâteaux nuages et hirondelles

Apéro

Domaine de Brantes 441 chemin de Brantes, 84700 Sorgues Sorgues 84700 Le Ronquet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0662089822 http://www.jardindebrantes.com http://www.jardindebrantes.com [{« link »: « mailto:info@academieinvivo.com »}] Jardin clos d’inspiration florentine, le jardin de Brantes s’articule autour de trois bassins miroirs où circule l’eau de la Sorgue voisine. Dessiné en 1959 par le paysagiste danois Mogens Tvede, ce jardin intègre aussi les témoins de son passé, comme son château XVIIIème, son magnolia bicentenaire, ses vases ou ses statues. Dans une harmonie toute en fraîcheur et sérénité.

Ce jardin compte en outre un potager pédagogique labellisé écocert. Ouvert du 15 avril au 30 juin sur réservation tél. Tarif habituel : 8 €/adulte 4€/12 à 18 ans gratuit/-de 12 ans. Parking y compris autocars. Salon de thé et boutique. Anglais, Allemand et Italien parlés.

Samedi et Dimanche

©jardin de brantes