GRAINES DE REVES AU FIL DE L’AIR – Rencontres/ Contes/Expositions/Documentaires/Ateliers /Salon de thé, Domaine de Brantes, Sorgues
GRAINES DE REVES AU FIL DE L’AIR – Rencontres/ Contes/Expositions/Documentaires/Ateliers /Salon de thé, Domaine de Brantes, Sorgues samedi 6 juin 2026.
GRAINES DE REVES AU FIL DE L’AIR – Rencontres/ Contes/Expositions/Documentaires/Ateliers /Salon de thé 6 et 7 juin Domaine de Brantes Vaucluse
L’entrée : 8 € /pers , gratuit moins de 16 ans – Pour la géoméditation samedi et dimanche matin: inscription obligatoire : info@academieinvivo.com (places limitées): 15 € /pers (entrée jardin + geoméditation)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Samedi et Dimanche
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9h-10h30: Géoméditation d’amour bienveillant et de compassion sous le magnolia par Laurent Guillaume Cayron – inscription obligatoire, places limitées ( info@academieinvivo.com)
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11h-14h- Visite guidée du jardin avec le propriétaire-jardinier
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12h- Visite guidée des plantes sauvages avec Aurelien Ferrand cueilleur de plantes médicinales
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14h-16h – Atelier cerf-volant
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16h-17h – Conte sous le figuier « Le Roi des cerfs-volants » par Enrico Clarelli
Conférence Samedi
- 17h30- Conférence « Comment Ulysse a rêvé du voyage » de Ferrante Ferranti
Conférence Dimanche
- 17.30 – Conférence « Jardins Promis » de Laurent Dérobert -Artiste -Mathématicien
En Continu
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Exposition de photos » Apparitions » de Ferrante Ferranti
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Installation « Vortex » d’Imre Kun, mise en scène de Marine d’Aboville
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Documentaires de l’Académie In Vivo
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Potager Pédagogique , labelisé ecocert
Boutique
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Parfums d’Interieur les Possibles
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Les céramiques de Leonora
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Les oiseaux de Claire Mavi
Salon de Thé Biologique
Jus /Thés /Tisanes récoltées par Aurelien Ferrand
Déjeuner bio « homemade » avec le pain de la Grange des Roues
Goûter -gâteaux nuages et hirondelles
Apéro
Domaine de Brantes 441 chemin de Brantes, 84700 Sorgues Sorgues 84700 Le Ronquet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0662089822 http://www.jardindebrantes.com http://www.jardindebrantes.com [{« link »: « mailto:info@academieinvivo.com »}] Jardin clos d’inspiration florentine, le jardin de Brantes s’articule autour de trois bassins miroirs où circule l’eau de la Sorgue voisine. Dessiné en 1959 par le paysagiste danois Mogens Tvede, ce jardin intègre aussi les témoins de son passé, comme son château XVIIIème, son magnolia bicentenaire, ses vases ou ses statues. Dans une harmonie toute en fraîcheur et sérénité.
Ce jardin compte en outre un potager pédagogique labellisé écocert. Ouvert du 15 avril au 30 juin sur réservation tél. Tarif habituel : 8 €/adulte 4€/12 à 18 ans gratuit/-de 12 ans. Parking y compris autocars. Salon de thé et boutique. Anglais, Allemand et Italien parlés.
Samedi et Dimanche
©jardin de brantes
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