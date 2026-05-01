Grains de phonie met en scène la chanson française Sainte-Montaine
Grains de phonie met en scène la chanson française Sainte-Montaine samedi 23 mai 2026.
Sainte-Montaine
Grains de phonie met en scène la chanson française
Village vacances de Sainte-Montaine Sainte-Montaine Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Préparez-vous pour un voyage musical entre bonne humeur et émotion.
Le groupe vocal Grains de Phonie vous invite à un voyage musical sous le signe de la bonne humeur et de l’humour.
45 choristes réunis sur scène interprètent des chansons françaises harmoniées à 4 voix.
Entre rires et émotions, laissez-vous emporter par un spectacle vivant et chaleureux. .
Village vacances de Sainte-Montaine Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 56 20 accueil@villagevacancessaintemontaine.com
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English :
Get ready for a musical voyage of good humor and emotion.
L’événement Grains de phonie met en scène la chanson française Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE