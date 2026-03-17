Grand Amour Festival 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Grand Amour Festival

Du vendredi 15 au samedi 16 mai 2026 de 17h30 à 3h. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:30:00

fin : 2026-05-16 03:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Le premier festival électro-caritatif et inclusif, 100 % des bénéfices reversés à des projets solidaires.

Créé par Olivier TAHON et sa famille après la naissance de leur fille Charlotte, polyhandicapée. Charlotte, 23 ans, vit dans un foyer à Marseille, symbole de la nécessité d’améliorer l’accompagnement des personnes handicapées. ​La famille a fondé en mai 2025 le fonds de dotation Les Ailes de Charlotte pour financer des projets structurants. ​

Le Grand Amour Festival est né de leur histoire personnelle et de leur passion pour la musique.



● Un festival unique, inclusif, réunissant toutes générations

● Une programmation avec plus de 20 artistes, dont Worakls, Kavinsky, Maceo Plex, et d’autres.

● Organisation sur 3 scènes et un village, sur 2 jours, pour une immersion totale.

● Objectif changer des vies par la fête et soutenir concrètement des initiatives solidaires.



Pour cette première édition, le Grand Amour Festival est honoré d’avoir pour parrain Worakls, figure emblématique de la scène électro-orchestrale française. Compositeur, producteur et musicien de formation classique, Worakls s’est imposé sur les plus grandes scènes mondiales (Tomorrowland, Olympia, Zéniths, tournées internationales…) grâce à son style unique mêlant puissance électronique et émotion symphonique.



// Au programme /

Le 15 mai de 17h30 à 3h Kavinsky · Maceo Plex · Agoria · Étienne de Crécy · Oxia · Popof x Space 92 present Turbulences · Hypaton · Ares Carter · Chicks Luv Us · Leo CR · Mark Hoffen.

Le 16 mai de 17h30 à 3h Worakls · Stephan Bodzin LIVE · Kas:st · Aaron Hibell · Charles B · Ness Toria · Olischer · Carlala. .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The first inclusive electro-charity festival, with 100% of profits donated to solidarity projects.

L’événement Grand Amour Festival Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence