Grand bal costumé, Palais des sports Damrémont, Boulogne-sur-Mer

Grand bal costumé Mercredi 18 février, 13h30 Palais des sports Damrémont Pas-de-Calais

Entrée gratuite mais uniquement sur réservation au 03 21 87 80 75 ou au 03 21 87 81 35

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T13:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T13:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Les inscriptions pour le grand bal costumé s’ouvrent le lundi 2 février ! Laissez parler votre imagination autour du thème de cette année, « l’Histoire », pour impressionner le jury lors du concours du plus beau costume mercredi 18 février, de 13h30 à 17h, au Palais des Sports Damrémont.

Participez à un voyage fantastique à travers l’Histoire! De France ou d’ailleurs, de la Préhistoire au Moyen-âge en passant l’Antiquité ou la Renaissance, incarnez les grandes figures historiques telles que Napoléon, Charles de Gaulle, Jules César, Sisi l’Impératrice, Charlemagne, D’Artagnan, Frida Kahlo, Cléopâtre, Le Roi Louis XIV, Jeanne d’Arc, Simone Veil, Martin Luther King, Ramsès II, Marie Curie, Victor Hugo, la Reine d’Angleterre Elisabeth II ou encore Albert Einstein.

Le concours se déroule avec 3 catégories d’âge : – Les enfants de 1 à 5 ans, – Les enfants de 6 à 9 ans, – Les adolescents de 10 ans et plus.

Venez participer au concours du plus beau costume et remportez de très beaux cadeaux au cours d’une après-midi animée. La remise des prix aura lieu en fin d’après-midi.

Animation musicale, piste de danse, écran géant, maquillage pour enfants et bien d’autres surprises rythmeront cet après-midi festif ! Le goûter est offert aux participants, qui seront tous récompensés.

Attention, l’entrée est gratuite mais uniquement sur réservation au 03 21 87 80 75 ou au 03 21 87 81 35.

Palais des sports Damrémont Boulevard Chanzy, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 87 80 75 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 87 81 35 »}]

Inscrivez vos enfants dès le 2 février pour le grand bal costumé sur le thème de l’histoire!