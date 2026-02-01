Grand Bal Swing La Bellevilloise Paris
Grand Bal Swing La Bellevilloise Paris samedi 14 février 2026.
Débutant·e ou un·e passionné·e de swing, la soirée est un moment de rencontre ouvert à toutes et tous.
Au programme :
- 19h00 : Initiation au Lindy Hop pour tester la danse à deux.
- Démonstrations avec l’équipe Swingydibop
- 20h30 : Concert live avec Swing To Bop
Une soirée pour célébrer l’énergie du jazz et du swing dans un ballroom parisien, avec de la musique live et des démos par l’équipe Swingydibop.
Le samedi 14 février 2026
de 19h00 à 23h45
payant
De 12 à 18 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T20:00:00+01:00
fin : 2026-02-15T00:45:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T19:00:00+02:00_2026-02-14T23:45:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris
Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire