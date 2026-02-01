Grand Bal Swing La Bellevilloise Paris

Débutant·e ou un·e passionné·e de swing, la soirée est un moment de rencontre ouvert à toutes et tous.



Au programme :

19h00 : Initiation au Lindy Hop pour tester la danse à deux.

Démonstrations avec l’équipe Swingydibop

20h30 : Concert live avec Swing To Bop

Une soirée pour célébrer l’énergie du jazz et du swing dans un ballroom parisien, avec de la musique live et des démos par l’équipe Swingydibop.

Le samedi 14 février 2026

de 19h00 à 23h45

payant

De 12 à 18 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T00:45:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T19:00:00+02:00_2026-02-14T23:45:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris



