Grand Carnaval

place du Champ de Mars Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Organisé et géré par les parents d’élèves bénévoles des écoles du Claux, de la ferme Baumet et du Rocher. Animation, jeux et buvette.

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place du Champ de Mars Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ascolairebaumet@gmail.com

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English :

Organized and run by volunteer parents from the following schools: du Claux, de la ferme Baumet and du Rocher. Entertainment, games and refreshments.

L’événement Grand Carnaval Pierrelatte a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence