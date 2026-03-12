Grand Carnaval Pierrelatte
Grand Carnaval Pierrelatte samedi 4 avril 2026.
Grand Carnaval
place du Champ de Mars Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 18:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Organisé et géré par les parents d’élèves bénévoles des écoles du Claux, de la ferme Baumet et du Rocher. Animation, jeux et buvette.
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place du Champ de Mars Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ascolairebaumet@gmail.com
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English :
Organized and run by volunteer parents from the following schools: du Claux, de la ferme Baumet and du Rocher. Entertainment, games and refreshments.
L’événement Grand Carnaval Pierrelatte a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence