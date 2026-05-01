Grand concert annuel Erstein
Grand concert annuel Erstein jeudi 28 mai 2026.
Erstein
Grand concert annuel
place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
L’Harmonie Municipale d’Erstein vous donne rendez-vous pour son grand concert annuel, un moment musical incontournable à ne pas manquer !
Sous la baguette de Rudy Valdivia, chef d’orchestre passionné et talentueux, nos musiciens vous offriront un programme riche et varié.
Venez vivre un moment unique, placé sous le signe de la convivialité et du plaisir musical. Réservez votre soirée et laissez-vous emporter par la magie de la musique ! .
place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 13 81 03 harmonie.municipale@ville-erstein.fr
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English :
L’événement Grand concert annuel Erstein a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Grand Ried
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