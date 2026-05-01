Erstein

Grand concert annuel

place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

L’Harmonie Municipale d’Erstein vous donne rendez-vous pour son grand concert annuel, un moment musical incontournable à ne pas manquer !

Sous la baguette de Rudy Valdivia, chef d’orchestre passionné et talentueux, nos musiciens vous offriront un programme riche et varié.

Venez vivre un moment unique, placé sous le signe de la convivialité et du plaisir musical. Réservez votre soirée et laissez-vous emporter par la magie de la musique ! .

place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 13 81 03 harmonie.municipale@ville-erstein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grand concert annuel Erstein a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Grand Ried