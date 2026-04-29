Grand concert de l’école de musique Soinubila Hasparren
Grand concert de l’école de musique Soinubila Hasparren mercredi 13 mai 2026.
Hasparren
Grand concert de l’école de musique Soinubila
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Ahotsen taldea .
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English :
L’événement Grand concert de l’école de musique Soinubila Hasparren a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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