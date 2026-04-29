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Grand concert de l’école de musique Soinubila Hasparren

Grand concert de l’école de musique Soinubila Hasparren

Grand concert de l’école de musique Soinubila Hasparren mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Chapelle du Sacré Coeur

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Hasparren

Grand concert de l’école de musique Soinubila

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Ahotsen taldea   .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English :

L’événement Grand concert de l’école de musique Soinubila Hasparren a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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