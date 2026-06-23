Grand concert du Casino Casino Casteljaloux

Casteljaloux

Grand concert du Casino

Casino 285 Chemin du lac Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Amir en concert.

Avec le soutien de la municipalité et des associations de Casteljaloux.

Amir en concert.

Avec le soutien de la municipalité et des associations de Casteljaloux. .

Casino 285 Chemin du lac Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00

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English : Grand concert du Casino

Amir in concert.

With support from the city of Casteljaloux and local organizations.

L’événement Grand concert du Casino Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne