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Grand concert du Casino Casino Casteljaloux

Grand concert du Casino Casino Casteljaloux

Grand concert du Casino Casino Casteljaloux jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Casino
Adresse
285 Chemin du lac
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
Gratuit

Casteljaloux

Grand concert du Casino

Casino 285 Chemin du lac Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Amir en concert.
Avec le soutien de la municipalité et des associations de Casteljaloux.
Amir en concert.
Avec le soutien de la municipalité et des associations de Casteljaloux.   .

Casino 285 Chemin du lac Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00 

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English : Grand concert du Casino

Amir in concert.
With support from the city of Casteljaloux and local organizations.

L’événement Grand concert du Casino Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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