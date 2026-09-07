Grand concert du chœur éphémère, Eglise Notre-Dame, Kernascléden

Informations pratiques

Grand concert du chœur éphémère Samedi 19 septembre, 18h00 Eglise Notre-Dame Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des trente ans de la création de la messe de Kernascléden, l’ensemble Colortalea, propose de réunir une centaine de personnes pour chanter les musiques de pèlerinage extraites du Livre de Vermeil de Montserrat. Le concert sera l’aboutissement d’une journée de préparation.

Eglise Notre-Dame place de l’église, 56540, Kernascléden Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne 02 97 51 61 16 https://www.tourismepaysroimorvan.com/nos-communes/kernascleden-1012217 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008294;https://www.tourismepaysroimorvan.com/le-pays-du-roi-morvan-lautre-bretagne/prouesses-darchitecture/kernascleden-l-enfer-et-la-danse-macabre Église de style flamboyant breton avec ses clochetons et ses rosaces.

Concert de restitution de l’atelier chœur éphémère, proposé par l’ensemble Colortalea. Chant concert

Michel Langle