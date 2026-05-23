Montboucher

Grand concours de pétanque

École Montboucher Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

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École Montboucher 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 65 73 04

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English : Grand concours de pétanque

L’événement Grand concours de pétanque Montboucher a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Creuse Sud Ouest