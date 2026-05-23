Grand concours de pétanque Montboucher
Grand concours de pétanque Montboucher dimanche 14 juin 2026.
Montboucher
Grand concours de pétanque
École Montboucher Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 13:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
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École Montboucher 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 65 73 04
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English : Grand concours de pétanque
L’événement Grand concours de pétanque Montboucher a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Creuse Sud Ouest