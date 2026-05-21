Grand concours d’épouvantails Rue Nationale Gouarec
Grand concours d’épouvantails Rue Nationale Gouarec dimanche 28 juin 2026.
Gouarec
Grand concours d’épouvantails
Rue Nationale MINI-GOLF Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La grande parade des épouvantails aura lieu au mini-golf de Gouarec, sur les bords du Blavet
Le dimanche 28 juin de 14h à 18h
Petits et grands , vous êtes invités à créer votre propre épouvantail.
Pour participer au concours vous pouvez contacter le 07 77 73 34 34
Animation musicale par le groupe Slobodia , qui en langue gitane signifie ‘Liberté’. Vous découvrirez les rythmes trépidants des chants ‘roms’ et des musiques d’Europe de l’Est et des Balkans.
Sur place : crêpes et buvette
Org. Gouarec Animation .
Rue Nationale MINI-GOLF Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 95 87 48
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English :
L’événement Grand concours d’épouvantails Gouarec a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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