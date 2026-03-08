Grand déballage du secours catholique Rue Théodore Tournat Surgères

Grand déballage du secours catholique

Rue Théodore Tournat Boutique Solidaire Surgères Charente-Maritime

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Livres, CD, DVD, linge de maison, jouets, décoration, puériculture, vêtements, chaussures, sacs et bijoux, art de la table, meubles.

Rue Théodore Tournat Boutique Solidaire Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 49 72 66 secourscatholiquesurgeres@sfr.fr

Books, CDs, DVDs, household linen, toys, decoration, childcare, clothes, shoes, bags and jewelry, tableware, furniture.

