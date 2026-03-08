Grand déballage du secours catholique Rue Théodore Tournat Surgères
Livres, CD, DVD, linge de maison, jouets, décoration, puériculture, vêtements, chaussures, sacs et bijoux, art de la table, meubles.
Rue Théodore Tournat Boutique Solidaire Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 49 72 66 secourscatholiquesurgeres@sfr.fr
English :
Books, CDs, DVDs, household linen, toys, decoration, childcare, clothes, shoes, bags and jewelry, tableware, furniture.
