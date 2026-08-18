Grand final de la Fête des Lumières Gundershoffen

Informations pratiques

Gundershoffen

Grand final de la Fête des Lumières

Rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12

Plongez dans la magie de Noël le temps d’un week-end marché de Noël, patinoire, animations pour petits et grands, spectacles, concerts, balade aux lampions et feu d’artifice ! Programme complet sur www.alsace-verte.com.

Vendredi 11 décembre, à partir de 16h, les enfants seront à l’honneur avec le Sentier de Laponie 2.0 et la patinoire, avec restauration sur place. À 20h30, rendez-vous à la salle Gustave Doré de l’ESCALe pour le concert des Angels Family, organisé sur un plateau en faveur d’une association.

Samedi 12 décembre, à partir de 15h, retrouvez le Sentier de Laponie 2.0, la patinoire, le marché de Noël, le Père Noël, une maquilleuse, l’Escape Game de l’AKKJ (sur réservation au 06 37 47 66 46), ainsi que des balades en calèche et un manège ancien. La restauration sera également proposée sur place. À 17h15, partez depuis l’ESCALe pour une balade aux lampions, contée et théâtralisée, avec un nouveau parcours. À 18h30, place au spectacle de feu dans la cour de la Breitmatt, avant de terminer la soirée à 20h30 avec le concert des Lumières, Tribute Céline Dion, à la salle Gustave Doré de l’ESCALe.

Dimanche 13 décembre, à partir de 15h, profitez une dernière fois du Sentier de Laponie 2.0, de la patinoire, du marché de Noël, de la présence du Père Noël, de la maquilleuse, de l’Escape Game, du manège ancien et des balades en calèche, le tout rythmé par l’animation musicale des Green Tavern. À 16h, un spectacle de magie sera proposé à la salle des fêtes D. Faust, suivi à 17h30 d’un concert de Cynthia Colombo à la salle Gustave Doré. Les festivités se clôtureront en beauté à 19h avec un grand feu d’artifice, tiré depuis l’étang de la Breitmatt. 0 .

Rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 communication@gundershoffen.fr

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English :

Immerse yourself in the magic of Christmas for a weekend: a Christmas market, an ice rink, activities for all ages, shows, concerts, a lantern parade, and fireworks! See the full program at www.alsace-verte.com.

L’événement Grand final de la Fête des Lumières Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte