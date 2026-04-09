Gundershoffen

Bourse aux vêtements des colombophiles

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez faire des emplettes dans cette bourse aux vêtements, jouets et puériculture organisée par l’association des Colombophiles.

Venez faire des emplettes à cette bourse aux vêtements, jouets et puériculture organisée par l’association des Colombophiles. 0 .

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 sumichel@laregie.fr

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English :

Come and shop at this clothing, toy and childcare fair organized by the Colombophiles association.

L’événement Bourse aux vêtements des colombophiles Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte