Bourse aux vêtements des colombophiles Gundershoffen
Bourse aux vêtements des colombophiles Gundershoffen dimanche 20 septembre 2026.
Gundershoffen
Bourse aux vêtements des colombophiles
12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez faire des emplettes dans cette bourse aux vêtements, jouets et puériculture organisée par l’association des Colombophiles.
Venez faire des emplettes à cette bourse aux vêtements, jouets et puériculture organisée par l’association des Colombophiles. 0 .
12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 sumichel@laregie.fr
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English :
Come and shop at this clothing, toy and childcare fair organized by the Colombophiles association.
L’événement Bourse aux vêtements des colombophiles Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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