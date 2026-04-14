Visite commentée du cimetière israélite Gundershoffen
Visite commentée du cimetière israélite Gundershoffen mercredi 19 août 2026.
Gundershoffen
Visite commentée du cimetière israélite
Rue de la Forêt Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Poussez la porte du cimetière israélite de Gundershoffen et remontez le fil de l’histoire juive en Alsace à travers ce lieu de mémoire d’une grande richesse. Sur inscription.
Poussez la porte du cimetière israélite de Gundershoffen et remontez le fil de l’histoire juive en Alsace à travers ce lieu de mémoire d’une grande richesse. Le cimetière témoigne de la présence ancienne et profonde de la communauté juive dans le village. Symboles, inscriptions et agencement des tombes racontent, en silence, les destins de générations entières. Une visite émouvante et instructive, entre patrimoine et transmission. 0 .
Rue de la Forêt Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com
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English :
Push open the door of the Gundershoffen Jewish cemetery and follow the thread of Alsace?s Jewish history through this rich remembrance site. Registration required.
L’événement Visite commentée du cimetière israélite Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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