Messti Gundershoffen
Messti Gundershoffen samedi 22 août 2026.
Gundershoffen
Messti
Rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-22 12:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-22
Le messti de Gundershoffen, c’est 4 jours de fête avec, au programme des manèges, des soirées dansantes, de la restauration sur place, des animations pour les petits et les grands.
Le messti de Gundershoffen, c’est 4 jours de fête avec, au programme des manèges, des soirées dansantes, de la restauration sur place, des animations pour les petits et les grands. .
Rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr
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English :
The Gundershoffen Messti is 4 days of festivities, with rides, dances, on-site catering and entertainment for young and old.
L’événement Messti Gundershoffen a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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