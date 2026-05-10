Gundershoffen

Messti

Rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-22 12:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-22

Le messti de Gundershoffen, c’est 4 jours de fête avec, au programme des manèges, des soirées dansantes, de la restauration sur place, des animations pour les petits et les grands.

Le messti de Gundershoffen, c’est 4 jours de fête avec, au programme des manèges, des soirées dansantes, de la restauration sur place, des animations pour les petits et les grands. .

Rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

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English :

The Gundershoffen Messti is 4 days of festivities, with rides, dances, on-site catering and entertainment for young and old.

L’événement Messti Gundershoffen a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte