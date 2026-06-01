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Grand goûter de la fin d’été, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Grand goûter de la fin d’été, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Grand goûter de la fin d’été, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes vendredi 28 août 2026.

Lieu : Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin

Adresse : 12 allée André Ménard 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : gratuit

Grand goûter de la fin d’été Vendredi 28 août, 14h30 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Pour finir tranquillement l’été, venez passer un temps convivial et festif dans le Parc Baud-Chardonnet. Au programme : jeux, snacks et détente.

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