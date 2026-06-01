Grand goûter de la fin d’été, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Grand goûter de la fin d’été Vendredi 28 août, 14h30 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Pour finir tranquillement l’été, venez passer un temps convivial et festif dans le Parc Baud-Chardonnet. Au programme : jeux, snacks et détente.