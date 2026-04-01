Grand jeu de piste d’une rive à l’autre avec la Bande du Rigolo SDNR 2026 Près du phare vert Clohars-Carnoët
Grand jeu de piste d’une rive à l’autre avec la Bande du Rigolo SDNR 2026 Près du phare vert Clohars-Carnoët lundi 20 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Grand jeu de piste d’une rive à l’autre avec la Bande du Rigolo SDNR 2026
Près du phare vert Port de Doëlan Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Traversée de la ria à bord du bateau Le Rigolo pour le retour !
Partez à l’aventure au départ du phare vert, rive gauche à Doëlan.
Les départs sont libres, par groupe, entre 15h et 16h. Accueillis au son des accordéons de l’ensemble De Moëlan à vent , les membres de l’association La Bande du Rigolo vous remettront votre Livret-Jeu pour bien commencer l’exploration.
Chacun avance à son propre rythme comptez environ 1h30 pour les plus rapides, et davantage pour ceux qui prendront le temps d’observer, de s’interroger et de savourer chaque étape du parcours.
À l’arrivée, place à la correction des énigmes et à quelques anecdotes savoureuses sur Le Rigolo et sa bande… le tout autour d’une bonne collation !
Jauge 60 personnes maxi
Réservation obligatoire. .
Près du phare vert Port de Doëlan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Grand jeu de piste d’une rive à l’autre avec la Bande du Rigolo SDNR 2026
L’événement Grand jeu de piste d’une rive à l’autre avec la Bande du Rigolo SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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