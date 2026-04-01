Grand jeu de piste d’une rive à l’autre avec la Bande du Rigolo SDNR 2026 Près du phare vert Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Grand jeu de piste d’une rive à l’autre avec la Bande du Rigolo SDNR 2026

Près du phare vert Port de Doëlan Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Traversée de la ria à bord du bateau Le Rigolo pour le retour !

Partez à l’aventure au départ du phare vert, rive gauche à Doëlan.

Les départs sont libres, par groupe, entre 15h et 16h. Accueillis au son des accordéons de l’ensemble De Moëlan à vent , les membres de l’association La Bande du Rigolo vous remettront votre Livret-Jeu pour bien commencer l’exploration.

Chacun avance à son propre rythme comptez environ 1h30 pour les plus rapides, et davantage pour ceux qui prendront le temps d’observer, de s’interroger et de savourer chaque étape du parcours.

À l’arrivée, place à la correction des énigmes et à quelques anecdotes savoureuses sur Le Rigolo et sa bande… le tout autour d’une bonne collation !

Jauge 60 personnes maxi

Réservation obligatoire. .

Près du phare vert Port de Doëlan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English : Grand jeu de piste d’une rive à l’autre avec la Bande du Rigolo SDNR 2026

L’événement Grand jeu de piste d’une rive à l’autre avec la Bande du Rigolo SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS