Grand loto du comité des fêtes Grande Rue Saint-Sornin-Lavolps

Grande Rue Espace culturel et sportif Saint-Sornin-Lavolps Corrèze

Loto organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Sornin-Lavolps.

10 parties

Nombreux lots à gagner

1 carton 4 € ; 3 cartons 12 € ; 6 cartons 20 €

Buvette et vente de crêpes sur place.

Ouverture des portes 13h, début à 14h. .

