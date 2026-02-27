Grand loto du comité des fêtes Grande Rue Saint-Sornin-Lavolps
Grand loto du comité des fêtes Grande Rue Saint-Sornin-Lavolps dimanche 8 novembre 2026.
Grand loto du comité des fêtes
Grande Rue Espace culturel et sportif Saint-Sornin-Lavolps Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
2026-11-08
Loto organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Sornin-Lavolps.
10 parties
Nombreux lots à gagner
1 carton 4 € ; 3 cartons 12 € ; 6 cartons 20 €
Buvette et vente de crêpes sur place.
Ouverture des portes 13h, début à 14h. .
Grande Rue Espace culturel et sportif Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 65 97 17 cdf.stsornin@gmail.com
