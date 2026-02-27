Repas dansant Aligot Grande Rue Saint-Sornin-Lavolps
Repas dansant Aligot
Repas aligot suivi d’une soirée dansante animée par Momo .
Sur inscription au 06 70 65 97 17
Tarifs 25 € adultes. .
Grande Rue Espace culturel et sportif Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 65 97 17 cdf.stsornin@gmail.com
