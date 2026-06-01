Grand Loto Saint-Hilaire-de-Villefranche
Grand Loto Saint-Hilaire-de-Villefranche samedi 20 juin 2026.
Saint-Hilaire-de-Villefranche
Grand Loto
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Venez partager un moment convivial lors du loto organisé par une association locale !
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Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 19 90 86
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English :
Come and enjoy the bingo organized by a local association!
L’événement Grand Loto Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge