Saint-Hilaire-de-Villefranche

Grand Loto

Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Venez partager un moment convivial lors du loto organisé par une association locale !

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Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 19 90 86

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English :

Come and enjoy the bingo organized by a local association!

L’événement Grand Loto Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge