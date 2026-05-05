Saint-Hilaire-de-Villefranche

La Musicale Marche Repas

16 rue du Champs de Foire Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’ADMS organise sa marche avec repas et musique

Parcours de 9,5 et 12 kms

.

16 rue du Champs de Foire Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 51 35 91 secretariat@adms17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement La Musicale Marche Repas Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge