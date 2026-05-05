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La Musicale Marche Repas Saint-Hilaire-de-Villefranche

La Musicale Marche Repas Saint-Hilaire-de-Villefranche samedi 6 juin 2026.

Adresse : 16 rue du Champs de Foire

Ville : 17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 14 14 15

Saint-Hilaire-de-Villefranche

La Musicale Marche Repas

16 rue du Champs de Foire Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’ADMS organise sa marche avec repas et musique
Parcours de 9,5 et 12 kms
  .

16 rue du Champs de Foire Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 51 35 91  secretariat@adms17.fr

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L’événement La Musicale Marche Repas Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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