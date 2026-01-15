Grand loto Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois

Grand loto

Grand loto Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois vendredi 6 mars 2026.

Grand loto

Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06

Date(s) :
2026-03-06

Grand loto organisé par le Comité des Loisirs de Saint-Sulpice-le-Guérétois.
De nombreux lots à gagner
Restauration et buvette sur place.   .

Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 14 89 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand loto

L’événement Grand loto Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Grand Guéret