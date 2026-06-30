Grand Loto Westhouse
dimanche 6 septembre 2026 · Westhouse
Informations pratiques
Westhouse
Grand Loto
2 rue du Stade Westhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Grand Loto des basketteurs (ses) de l’Etoile sportive de Westhouse, animé par Christophe, bien connu dans la région, vous promet une après-midi conviviale et pleine de surprises !
Un bon d’achat de 500€ et de nombreux autres bons d’achat ainsi que de nombreux lots pour plus de 4000€ de valeur seront mis en jeu.
Petite restauration sur place knacks, sandwichs, bretzels, pâtisseries, café et boissons.
Réservez auprès de Christophe et venez passer un bon moment avec nous ! .
2 rue du Stade Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66 westhousemap@gmail.fr
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English :
L’événement Grand Loto Westhouse a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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