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AGENDA · Westhouse

Grand Loto Westhouse

dimanche 6 septembre 2026 · Westhouse

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 rue du Stade
Ville
67230 Westhouse
Département
Bas-Rhin
Tarif

Westhouse

Grand Loto

2 rue du Stade Westhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Grand Loto des basketteurs (ses) de l’Etoile sportive de Westhouse, animé par Christophe, bien connu dans la région, vous promet une après-midi conviviale et pleine de surprises !

Un bon d’achat de 500€ et de nombreux autres bons d’achat ainsi que de nombreux lots pour plus de 4000€ de valeur seront mis en jeu.

Petite restauration sur place knacks, sandwichs, bretzels, pâtisseries, café et boissons.

Réservez auprès de Christophe et venez passer un bon moment avec nous !   .

2 rue du Stade Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66  westhousemap@gmail.fr

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English :

L’événement Grand Loto Westhouse a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried

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