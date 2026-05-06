Marche populaire internationale du Panda Club Westhouse
Marche populaire internationale du Panda Club Westhouse dimanche 23 août 2026.
Westhouse
Marche populaire internationale du Panda Club
rue du Stade Westhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Cette marche propose trois parcours adaptés de 5 km, 10 km et 15 km à travers villages, champs et prés, sans difficulté particulière.
Ouverte à tous. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. .
rue du Stade Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 54 31 21 pandaclub.westhouse@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marche populaire internationale du Panda Club Westhouse a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Westhouse (Bas-Rhin)
- Un jardin riche de senteurs et de couleurs, Jardin de Paulette et Dany, Westhouse 5 juin 2026
- Marché du terroir Westhouse 9 juillet 2026