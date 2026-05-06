Westhouse

Marche populaire internationale du Panda Club

rue du Stade Westhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Cette marche propose trois parcours adaptés de 5 km, 10 km et 15 km à travers villages, champs et prés, sans difficulté particulière.

Ouverte à tous. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. .

rue du Stade Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 54 31 21 pandaclub.westhouse@hotmail.fr

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English :

L’événement Marche populaire internationale du Panda Club Westhouse a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Grand Ried