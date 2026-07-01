Grand marché estival, Terrain communal du Plô, Lamelouze

Informations pratiques

Grand marché estival Dimanche 9 août, 09h00 Terrain communal du Plô Gard

Réservation du repas par téléphone ou par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

Terrain communal du Plô Terrain communal du Plô, 30110 Lamelouze Lamelouze 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 08 10 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 16 10 66 »}, {« type »: « email », « value »: « larguier.s@laposte.net »}]

Avec plus de 30 artisans et créateurs rigoureusement sélectionnés pour leur savoir-faire et leur créativité.