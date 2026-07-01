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Grand marché estival, Terrain communal du Plô, Lamelouze

dimanche 9 août 2026 · Terrain communal du Plô · Lamelouze

Grand marché estival, Terrain communal du Plô, Lamelouze

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Terrain communal du Plô
Adresse
Terrain communal du Plô, 30110 Lamelouze
Ville
30110 Lamelouze
Département
Gard
Tarif
Réservation du repas par téléphone ou par mail

Grand marché estival Dimanche 9 août, 09h00 Terrain communal du Plô Gard

Réservation du repas par téléphone ou par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

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Avec plus de 30 artisans et créateurs rigoureusement sélectionnés pour leur savoir-faire et leur créativité.

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