Grand marché nocturne, Place Eugène Daufès, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Informations pratiques

Grand marché nocturne Samedi 11 juillet, 17h00 Place Eugène Daufès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

Place Eugène Daufès Place Eugène Daufès 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie

5e édition. Exposants locaux, artisans, producteurs, créateurs, food trucks et buvette. Ambiance musicale avec le groupe Groove Paradise (jazz, soul, grands standards revisités).