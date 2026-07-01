AGENDA · Saint-Hilaire-de-Brethmas
Grand marché nocturne, Place Eugène Daufès, Saint-Hilaire-de-Brethmas
samedi 11 juillet 2026 · Place Eugène Daufès · Saint-Hilaire-de-Brethmas
Informations pratiques
Grand marché nocturne Samedi 11 juillet, 17h00 Place Eugène Daufès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00
Place Eugène Daufès Place Eugène Daufès 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie
5e édition. Exposants locaux, artisans, producteurs, créateurs, food trucks et buvette. Ambiance musicale avec le groupe Groove Paradise (jazz, soul, grands standards revisités).