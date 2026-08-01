Grand marché semi-nocturne et soirée festive Le Pertuis
vendredi 21 août 2026 · Le Pertuis
Informations pratiques
Le Pertuis
Grand marché semi-nocturne et soirée festive
Parking poids lourds Le Pertuis Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le comité des fêtes organise son traditionnel marché semi nocturne le vendredi 21 août à partir de 17h, sur le parking poids lourds.
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Parking poids lourds Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 04 03 88
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English :
The Festival Committee is organizing its traditional evening market on Friday, August 21, starting at 5 p.m., in the truck parking lot.
L’événement Grand marché semi-nocturne et soirée festive Le Pertuis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay