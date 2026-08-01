Informations pratiques

Le Pertuis

Grand marché semi-nocturne et soirée festive

Parking poids lourds Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le comité des fêtes organise son traditionnel marché semi nocturne le vendredi 21 août à partir de 17h, sur le parking poids lourds.

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Parking poids lourds Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 04 03 88

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English :

The Festival Committee is organizing its traditional evening market on Friday, August 21, starting at 5 p.m., in the truck parking lot.

L’événement Grand marché semi-nocturne et soirée festive Le Pertuis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay