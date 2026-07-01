UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Barcarès

GRAND ORCHESTRE Le Barcarès

lundi 13 juillet 2026 · Le Barcarès

GRAND ORCHESTRE Le Barcarès

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
66420 Le Barcarès
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Barcarès

GRAND ORCHESTRE

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Grand orchestre avec Richard Gardet Orchestra.
  .

Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Full orchestra featuring the Richard Gardet Orchestra.

L’événement GRAND ORCHESTRE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DE PORT BARCARES

À voir aussi à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)