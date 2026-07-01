AGENDA · Le Barcarès
GRAND ORCHESTRE Le Barcarès
lundi 13 juillet 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
GRAND ORCHESTRE
Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Grand orchestre avec Richard Gardet Orchestra.
.
Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
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English :
Full orchestra featuring the Richard Gardet Orchestra.
L’événement GRAND ORCHESTRE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DE PORT BARCARES
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