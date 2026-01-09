LES DÉFERLANTES

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : 171.54 – 171.54 – 171.54

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-11

Cet été, vivez une expérience inoubliable avec des artistes nationaux et internationaux exceptionnels. Ambiance festive, musique de folie et moments magiques garantis !

.

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, enjoy an unforgettable experience with exceptional national and international artists. Festive atmosphere, crazy music and magical moments guaranteed!

L’événement LES DÉFERLANTES Le Barcarès a été mis à jour le 2026-01-30 par OT DE PORT BARCARES