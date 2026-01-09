LES DÉFERLANTES Le Barcarès
LES DÉFERLANTES Le Barcarès samedi 11 juillet 2026.
LES DÉFERLANTES
Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : 171.54 – 171.54 – 171.54
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-11
Cet été, vivez une expérience inoubliable avec des artistes nationaux et internationaux exceptionnels. Ambiance festive, musique de folie et moments magiques garantis !
66420 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
This summer, enjoy an unforgettable experience with exceptional national and international artists. Festive atmosphere, crazy music and magical moments guaranteed!
