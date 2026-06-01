Le Barcarès

FAIS PAS TA COCOTTE

Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

La troupe de la Parada revient avec Fais pas ta cocotte , une comédie vaudevillesque drôle et accessible à tous. Entre quiproquos, mensonges et catastrophes en chaîne, cette pièce inspirée de Georges Feydeau promet une heure de rires et de rebondissements. Les 13 comédiens et comédiennes de la troupe, dont 3 nouvelles recrues, livrent un spectacle déjanté et hilarant.

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Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

The troupe de la Parada returns with Fais pas ta cocotte , a funny vaudeville comedy accessible to all. Featuring misunderstandings, lies and one disaster after another, this play inspired by Georges Feydeau promises an hour of laughter and twists and turns. The troupe’s 13 actors and actresses, including 3 new recruits, deliver a hilarious, wacky show.

L’événement FAIS PAS TA COCOTTE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-05-28 par OT DE PORT BARCARES