FESTIVAL DU POLAR Le Barcarès
Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
2026-06-12
Une ambiance noire et intrigante vous attend au cœur de la Méditerranée… Oserez-vous percer les secrets du festival ?
Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
A dark and intriguing atmosphere awaits you in the heart of the Mediterranean? Will you dare to discover the festival’s secrets?
