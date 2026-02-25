FESTIVAL DU POLAR Le Barcarès

FESTIVAL DU POLAR

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Une ambiance noire et intrigante vous attend au cœur de la Méditerranée… Oserez-vous percer les secrets du festival ?

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

A dark and intriguing atmosphere awaits you in the heart of the Mediterranean? Will you dare to discover the festival’s secrets?

