Grand Pardon de Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt
Grand Pardon de Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt dimanche 28 juin 2026.
Saint-Jean-du-Doigt
Grand Pardon de Saint-Jean-du-Doigt
Le Bourg Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Traditionnel grand pardon de la Saint-Jean, avec costumes bretons. Au programme procession costumée, cérémonie, feu de la St-Jean.
14h procession en costumes, au départ de la Croix Bleue
15h messe suivie d’une procession vers la fontaine de Pen ar C’hra
Vers 17h mise à feu du Tantad, suivi de l’apposition du doigt de Saint-Jean sur les yeux et sur le front des pèlerins qui le souhaitent.
Toute l’après-midi, fête populaire avec danses bretonnes et jeux traditionnels. Buffet campagnard à 19h à la salle Kasino, sur inscription auprès de l’APE.
Entrée libre. Organisé par le Comité des Fêtes de Saint Jean du Doigt. .
Le Bourg Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Grand Pardon de Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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