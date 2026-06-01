Saint-Jean-du-Doigt

Grand Pardon de Saint-Jean-du-Doigt

Le Bourg Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Traditionnel grand pardon de la Saint-Jean, avec costumes bretons. Au programme procession costumée, cérémonie, feu de la St-Jean.

14h procession en costumes, au départ de la Croix Bleue

15h messe suivie d’une procession vers la fontaine de Pen ar C’hra

Vers 17h mise à feu du Tantad, suivi de l’apposition du doigt de Saint-Jean sur les yeux et sur le front des pèlerins qui le souhaitent.

Toute l’après-midi, fête populaire avec danses bretonnes et jeux traditionnels. Buffet campagnard à 19h à la salle Kasino, sur inscription auprès de l’APE.

Entrée libre. Organisé par le Comité des Fêtes de Saint Jean du Doigt. .

Le Bourg Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Grand Pardon de Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX