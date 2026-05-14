Visite église et enclos de Saint-Jean-du-Doigt Place Tanguy Prigent Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt

Visite église et enclos de Saint-Jean-du-Doigt

Place Tanguy Prigent Eglise Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Faites un voyage dans le temps et découvrez l’église de Saint-Jean-du-Doigt aussi bien sur le plan architectural que spirituel, à travers la découverte des vitraux, sculptures et des trésors d’orfèvrerie.

Votre guide vous racontera comment ce monument historique est parvenu jusqu’à aujourd’hui, et comment le temps l’a bâti et marqué.

Visite gratuite, rendez-vous sous le porche sud de l’église. .

Place Tanguy Prigent Eglise Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

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L’événement Visite église et enclos de Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX