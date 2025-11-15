Festival Jazz à Saint-Jean Le Bourg Saint-Jean-du-Doigt
Festival Jazz à Saint-Jean
Le Bourg Jardin M. Baudouin et Salle Kasino Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
2026-08-21
Festival JAZZ À ST JEAN 3ème édition.
À Saint-Jean-du-Doigt, dans ce village du Trégor (29) 3 jours de concerts, jam, coup de projecteur sur la scène régionale jazz, masterclasses, atelier de chant, circle song sur la plage, etc…
Programme à venir !
Pass festival ou Combo en vente en ligne ou sur place.
Jazz coloré, chaleureux et qui groove. Billetterie sur arthusjazz.com à compter du 20 mai et sur place pendant le festival. .
Le Bourg Jardin M. Baudouin et Salle Kasino Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne
