Festival Jazz à Saint-Jean Le Bourg Saint-Jean-du-Doigt

Le Bourg Jardin M. Baudouin et Salle Kasino Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

2026-08-21

Festival JAZZ À ST JEAN 3ème édition.

À Saint-Jean-du-Doigt, dans ce village du Trégor (29) 3 jours de concerts, jam, coup de projecteur sur la scène régionale jazz, masterclasses, atelier de chant, circle song sur la plage, etc…
Programme à venir !

Pass festival ou Combo en vente en ligne ou sur place.
Jazz coloré, chaleureux et qui groove. Billetterie sur arthusjazz.com à compter du 20 mai et sur place pendant le festival.   .

